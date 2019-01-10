СМИ: Футболиста сборной Украины выставили на трансфер из-за посещения ночного клуба

Полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка наряду с ещё несколькими игроками клуба выставлен на трансфер.

Как сообщает Bild, это связано с конфликтом игроков и главного тренера команды Доменико Тедеско, который остался недоволен поведением футболистов после матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Порту».

По информации издания, Коноплянка, Матия Настасич, Амин Харит, Франко ди Санто, Омар Маскарель и Александер Нюбель отправились в ночной клуб, где вместе с несколькими сотрудниками клуба пробыли до утра.

Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года. В его активе 12 голов и девять результативных передач в 71 матче.

Ранее сообщалось, что у Маурицио Сарри возник конфликт с россиянкой в руководстве «Челси» из-за трансфера Гонсало Игуаина.