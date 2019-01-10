СМИ: У Сарри возник конфликт с россиянкой в руководстве «Челси» из-за трансфера Игуаина

У главного тренера лондонского «Челси» Маурицио Сарри возник конфликт с директором клуба Мариной Грановской из-за трансфера аргентинского форварда Гонсало Игуаина.

По информации Calciomercato, Грановская приняла решение заморозить трансфер Игуаина, что вызвало негативную реакцию со стороны Сарри.

Отмечается, что в «Челси» не готовы заплатить за 31-летнего форварда €50 млн, поскольку не видят в таком приобретении целесообразности.

Игуаин перешёл в «Милан» из «Ювентуса» на правах аренды летом 2018 года. В его активе восемь голов и три результативные передачи в 20 матчах за россонери.

Ранее сообщалось, что «Челси» прекратил переговоры о трансфере Игуаина.