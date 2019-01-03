СМИ: «Челси» прекратил переговоры о трансфере Игуаина

Лондонский футбольный клуб «Челси» отказался от идеи приобретения форварда итальянского «Милана» Гонсало Игуаина.

Как сообщает Goal, руководство «Челси» устало вести переговоры о трансфере игрока сразу с двумя клубами — «Ювентусом», которому принадлежат права на Игуаина, и «Миланом», за который он играет на правах аренды.

Отмечается, что теперь лондонский клуб продолжит изучать другие варианты, поскольку главный тренер команды Маурицио Сарри хочет усилить линию атаки.

Игуаин перешёл в «Милан» на правах аренды летом 2018 года и уже принял участие в 20 матчах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

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