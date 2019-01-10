Цветков первым из россиян стартует в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) объявила стартовые номера на спринтерскую гонку на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Цветков первым из россиян стартует в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • ©Kalle Parkkinen
  • globallookpress.com

Первым из россиян на дистанцию уйдёт Максим Цветков — он будет десятым. Александр Логинов выйдет на старт под 17-м номером, Матвей Елисеев — под 26-м, Дмитрий Малышко — под 50-м, Евгений Гараничев — под 74-м, а Семён Сучилов — под 107-м.

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё отправится 25-м. Француз Мартен Фуркад стартует 18-м.

Гонка пройдёт 11 января. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Виталий Норицын высказался о выступлении российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Оберхофе.

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