Цветков первым из россиян стартует в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
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Первым из россиян на дистанцию уйдёт Максим Цветков — он будет десятым. Александр Логинов выйдет на старт под 17-м номером, Матвей Елисеев — под 26-м, Дмитрий Малышко — под 50-м, Евгений Гараничев — под 74-м, а Семён Сучилов — под 107-м.
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё отправится 25-м. Француз Мартен Фуркад стартует 18-м.
Гонка пройдёт 11 января. Начало — в 16:30 мск.
Ранее Виталий Норицын высказался о выступлении российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Оберхофе.