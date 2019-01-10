Норицын высказался о выступлении российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Оберхофе

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление своих подопечных в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Норицын высказался о выступлении российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Оберхофе
  • РИА Новости

«Положительный момент — это то, что сохранился ход. В целом мы видим на лыжне такие же цифры, как в декабре. Все допустили по одному лишнему промаху. Нужно ставить максимальные задачи в контактной гонке. Нельзя идти пешком и стрелять чисто. Надо учиться работать в режиме лидеров», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

По итогам гонки лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, допустившая два промаха и показавшая в итоге 17-й результат.

Ранее Миронова заявила, что ожидала от себя худшего результата в спринте на этапе КМ в Оберхофе.

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