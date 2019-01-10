Миронова заявила, что ожидала от себя худшего результата в спринте на этапе КМ в Оберхофе

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Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Миронова заявила, что ожидала от себя худшего результата в спринте на этапе КМ в Оберхофе
  • РИА Новости

«Своё выступление оценю как удовлетворительное. На трассе было комфортно, но достаточно тяжело. Допустила обидные промахи. На стрельбе была нехватка концентрации, из-за этого допустила промахи. Могу быть довольна своим состоянием. Накануне оно было плохое, так что ожидала худшего результата. Возможно, сказалась смена часовых поясов, всегда хочется спать», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

24-летняя биатлонистка показала 17-й результат, допустив два промаха, что не помешало ей стать лучшей среди соотечественниц.

Ранее сообщалось, что Лиза Витоцци победила в спринте на этапе КМ в Оберхофе.

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