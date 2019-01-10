Юрлова-Перхт расстроена своим промахом в спринте на этапе КМ в Оберхофе

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Расстроилась из-за последнего выстрела, затянула, получился досадный промах. На пристрелке очень много раз пришлось стрелять лёжа, не могли собрать ровную кучу. Гонка была тяжеловатой, снег тормозящий, но условия равные для всех», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Она отметила, что намерена вместе с тренером проанализировать своё состояние.

«В гонке было тяжело», — добавила спортсменка.

Юрлова-Перхт показала 28-й результат, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Ранее Виталий Норицын высказался о выступлении российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Оберхофе.