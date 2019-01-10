Футболист «Вулверхэмптона» назвал «Спартак» великим клубом

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Словацкий полузащитник английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» Кристиан Герц прокомментировал информацию СМИ об интересе к нему со стороны московского «Спартака».
Футболист «Вулверхэмптона» назвал «Спартак» великим клубом
  • ©wolves.co.uk

«Слышал об интересе со стороны «Спартака», даже читал где-то в интернете. Больше сказать ничего и не могу. Не знаю, действительно это так или нет, но я хотел бы стать игроком «Спартака» — это великий клуб», — приводит слова Герца Sport Aktuality.

20-летний Герц является воспитанником «Вулверхэмптона» и с 2017 года играет на правах аренды за словацкий ДАК 1904.

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