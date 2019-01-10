Ананидзе рассказал, почему сорвался его трансфер в «Витесс»

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе, переходящий на правах аренды в самарские «Крылья Советов», рассказал, какие клубы также были заинтересованы в нём.

«Позвонил агент и сказал, что есть заинтересованность от «Витесса» и «Андерлехта». Вариант с «Витессом» был более реальный. Потом мне набрал Леонид Слуцкий, хотел, чтобы я перешёл к ним, но сложилась такая ситуация: как только объявили, что мне до мая надо уйти в аренду, первое предложение пришло от «Крыльев», а потом уже появилось от «Витесса», — приводит слова Ананидзе Sport24.

Он отметил, что в «Спартаке» ему дали время на раздумья и он попытался перейти в голландский клуб.

«Для перехода всё было сделано как с моей стороны, так и со стороны «Витесса», но, к сожалению, не получилось из-за каких-то документов по налогам. И мне сразу позвонил Миодраг Божович, сказал, что я ему нужен. Я его хорошо знаю и уважаю. Потому честно рассказал, что «Витесс» у меня в приоритете, но если с ним не выйдет, то пойду в «Крылья», — добавил футболист.

Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили договорённость со «Спартаком» об аренде Ананидзе.