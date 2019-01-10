Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям

Министр спорта России Павел Колобков рассказал об итогах мониторинга работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который проводило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.

Он отметил, что РУСАДА уже восстановлено в полном объёме и с 20 сентября выполняет все функции антидопингового агентства.

«По сути же РУСАДА частично было восстановлено год назад, когда мы приступили к тестированию, кроме выдачи терапевтических исключений», — добавил министр.

Ранее Колобков рассказал, почему WADA продлило срок на предоставление доступа к данным лаборатории.