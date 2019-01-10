Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
- РИА Новости
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Он отметил, что РУСАДА уже восстановлено в полном объёме и с 20 сентября выполняет все функции антидопингового агентства.
«По сути же РУСАДА частично было восстановлено год назад, когда мы приступили к тестированию, кроме выдачи терапевтических исключений», — добавил министр.
Ранее Колобков рассказал, почему WADA продлило срок на предоставление доступа к данным лаборатории.