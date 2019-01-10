Колобков рассказал, почему WADA продлило срок на предоставление доступа к данным лаборатории

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Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что позволило ему убедить Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставить стране дополнительный срок на обеспечение доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.
Колобков рассказал, почему WADA продлило срок на предоставление доступа к данным лаборатории
  • РИА Новости

«У нас очень плотный контакт с президентом Крэйгом Риди, генеральным директором Оливье Ниггли, да и другими представителями WADA. Все они прекрасно понимают, что это сложный процесс, который должен соответствовать УК России», — сказал Колобков.

По его словам, в решении WADA обозначено, что должны быть учтены все вещественные доказательства, содержащиеся в данных лаборатории, а процедура их извлечения должна соответствовать российскому законодательству.

Ранее Колобков рассказал, почему эксперты WADA не смогли вовремя получить доступ к данным московской лаборатории.

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