Колобков рассказал, почему эксперты WADA не смогли вовремя получить доступ к данным московской лаборатории

Министр спорта России Павел Колобков прояснил, почему эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли своевременно получить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.

«Экспертам предоставили всю необходимую информацию, но возник вопрос с оборудованием, с помощью которого необходимо было произвести копирование данных. Оно сертифицировано в России, и эксперты WADA взяли паузу, для того, чтобы это обсудить», — сказал Колобков.

По его словам, обсуждение технических деталей проходило с 23 декабря. С того момента был согласован процесс копирования данных, а 10 января специалисты WADA приступили к работе.

«Нет никаких сомнений, что процесс пойдёт в правильном направлении», — добавил Колобков.

Ранее он рассказал, за какой срок эксперты WADA должны извлечь данные московской лаборатории.