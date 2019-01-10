Колобков рассказал, за какой срок эксперты WADA должны извлечь данные московской лаборатории

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что перед специалистами Всемирного антидопингового агентства (WADA) стоит задача извлечь базы данных Московской антидопинговой лаборатории до 14 января.
Колобков рассказал, за какой срок эксперты WADA должны извлечь данные московской лаборатории
  • РИА Новости

«Думаю, работа займёт несколько дней. Специалисты WADA должны успеть в срок до 14 января, когда соберётся комиссия по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства. Именно такая задача поставлена перед ними», — сказал Колобков.

Он также отметил, что экспертам WADA необходимо не только скопировать данные из Московской антидопинговой лаборатории, но также произвести их верификации. По его словам, объём информации очень большой.

Ранее Колобков сообщил, что делегация экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) начала работу по получению данных московской лаборатории.

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