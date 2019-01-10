Эксперты WADA приступили к извлечению базы данных московской лаборатории

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Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что делегация экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) начала работу по получению данных московской лаборатории.
Эксперты WADA приступили к извлечению базы данных московской лаборатории
  • РИА Новости

«Делегация экспертов WADA прилетела вчера, сегодня она приступила к работе совместно с группой российских экспертов», — заявил Колобков.

Он отметил, что в работе также принимают участие представители Следственного комитета и лаборатории.

«Работа проходит в полной координации, мы до этого обсудили все технические и организационные детали, которые полностью соответствуют и Уголовно-процессуальному кодексу, и всем процедурам WADA», — добавил министр.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Ранее в Госдуме выразили надежду на положительное решение WADA по итогам визита в Москву.

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