Эксперты WADA приступили к извлечению базы данных московской лаборатории

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что делегация экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) начала работу по получению данных московской лаборатории.

«Делегация экспертов WADA прилетела вчера, сегодня она приступила к работе совместно с группой российских экспертов», — заявил Колобков.

Он отметил, что в работе также принимают участие представители Следственного комитета и лаборатории.

«Работа проходит в полной координации, мы до этого обсудили все технические и организационные детали, которые полностью соответствуют и Уголовно-процессуальному кодексу, и всем процедурам WADA», — добавил министр.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Ранее в Госдуме выразили надежду на положительное решение WADA по итогам визита в Москву.