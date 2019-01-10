В Госдуме надеются на положительное решение WADA по итогам визита в Москву

Депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с НСН заявил, что надеется на положительное решение WADA по итогам визита экспертов в Москву.

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыли в Москву для повторного получения доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. Передача этой информации является важным условием для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это была последняя преграда на пути выполнения всех требований WADA и МОК для полного восстановления РУСАДА и российского спорта в целом», — сказал Свищёв.

По его словам, переговоры были сложными, но в итоге закончились успехом.

Вместе с тем депутат призвал не предвосхищать наступление лёгких времён для отечественного спорта. Он считает, что нападки на российских спортсменов продолжатся.

Ранее Свищёв в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с апелляцией Александра Крушельницкого.