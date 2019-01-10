Глава Федерации кёрлинга прокомментировал ситуацию с апелляцией Крушельницкого

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с апелляцией Александра Крушельницкого.

«Мы только и занимаемся тем, что помогаем. Мы делаем всё возможное, чтобы в том числе у Александра всё получилось», — заявил он.

По его словам, данных, которые позволили бы в настоящее время оспорить дисквалификацию, недостаточно.

Как уточнил Свищёв, они обращались к российским, американским и швейцарским юристам.

«К сожалению, шансов немного, точнее сказать, их нет. Апелляция подаётся от спортсмена, не от федерации. Мы... всегда готовы оказать поддержку и участвовать в процессе любой стороной», — подчеркнул он.

Свищёв также сообщил, что сейчас решается вопрос дальнейшего трудоустройства Крушельницкого.

Ранее агент Крушельницкого Андрей Митьков рассказал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ответил на апелляцию спортсмена по поводу его дисквалификации на четыре года за применение допинга на Олимпиаде в Пхёнчхане.