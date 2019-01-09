Крушельницкому необходима финансовая помощь в рассмотрении его апелляции в CAS

Агент кёрлингиста Александра Крушельницкого Андрей Митьков рассказал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ответил на апелляцию спортсмена по поводу его дисквалификации на четыре года за применение допинга на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Несмотря на поданный в ICAS запрос о бесплатной юридической помощи не позднее 11 января, необходимо оплатить пошлину — 1 тыс. швейцарских франков. В этом случае дело будет открыто. В противном — нет», — написал Митьков в Facebook.

При этом он добавил, что у спортсмена и его представителей на данный момент нет таких денег.

«Если какой-то неравнодушный человек сможет помочь Саше финансово в его стремлении докопаться до истины, будем благодарны», — говорится в сообщении.

Митьков также добавил, что в случае открытия дела запрос о продлении срока представления позиции будет направлен во Всемирную федерацию кёрлинга.

Крушельницкий был лишён бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, завоёванной в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой, в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил и впоследствии дисквалифицирован CAS на четыре года.

В мае президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв заявил, что проверка прокуратуры подтвердила невиновность Крушельницкого в намеренном употреблении допинга.

Ранее Крушельницкий запросил у Генпрокуратуры результаты расследования своего допингового дела.