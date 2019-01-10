Хоккеист «Сибири» провёл тренировку в форме сборной Финляндии

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Хоккеист «Сибири» Шейн Принс провёл тренировку в форме сборной Финляндии.
Хоккеист «Сибири» провёл тренировку в форме сборной Финляндии
  • ©Pascal Muller
  • globallookpress.com

Об этом клуб информирует в своём Twitter.

«Перед финалом МЧМ-2019 Принс заключил спор с Юккой Пельтолой. Кто проигрывает, тот надевает свитер победителей», — объясняет произошедшее микроблог клуба.

Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла США в финале МЧМ-2019 по хоккею.

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