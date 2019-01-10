Хоккеист «Сибири» провёл тренировку в форме сборной Финляндии
- ©Pascal Muller
- globallookpress.com
Об этом клуб информирует в своём Twitter.
«Перед финалом МЧМ-2019 Принс заключил спор с Юккой Пельтолой. Кто проигрывает, тот надевает свитер победителей», — объясняет произошедшее микроблог клуба.
Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла США в финале МЧМ-2019 по хоккею.
Сегодняшнюю тренировку Шейн Принс @ShanePrince18 провел в ... джерси сборной Финляндии! А знаете почему? Все просто: перед финалом МЧМ-2019 они заключили спор с Юккой Пелтолой. Кто проигрывает, тот надевает свитер победителей 😎 Победили, как вы знаете, финские хоккеисты 😀 pic.twitter.com/bLzBU2ibDs— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 января 2019 г.