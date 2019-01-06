Финляндия обыграла США в финале МЧМ-2019 по хоккею
Матч на«Роджерс Арене» в Ванкувере завершился со счётом 3:2.
Финны забили первыми, на 32-й минуте отличился Ессе Юлёнен, а на 46-й минуте Отто Латвала удвоил преимущество своей команды.
Сборная США ответила шайбами Саши Хмелевски и Джоша Норриса на 48-й и 49-й минутах.
Победу Финляндии принесла шайба Каапо Какки, отличившегося на 59-й минуте встречи.
Таким образом, сборная Финляндии в пятый раз выиграла золото молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Ранее сообщалось, что сборная России победила Швейцарию в матче за третье место МЧМ по хоккею.