Финляндия обыграла США в финале МЧМ-2019 по хоккею

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Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над национальной командой США в финале молодёжного чемпионата мира — 2019, который прошёл в Канаде.

Матч на«Роджерс Арене» в Ванкувере завершился со счётом 3:2.

Финны забили первыми, на 32-й минуте отличился Ессе Юлёнен, а на 46-й минуте Отто Латвала удвоил преимущество своей команды.

Сборная США ответила шайбами Саши Хмелевски и Джоша Норриса на 48-й и 49-й минутах.

Победу Финляндии принесла шайба Каапо Какки, отличившегося на 59-й минуте встречи.

Таким образом, сборная Финляндии в пятый раз выиграла золото молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Швейцарию в матче за третье место МЧМ по хоккею.

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