Защитник «Автомобилиста» Василевский оценил лидерство команды на Востоке в КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский в беседе с газетой «Известия» оценил лидерство команды на Востоке в КХЛ.

«Мы играем сейчас с теми же эмоциями, что и в первой части сезона. Стараемся побеждать в каждом матче. Но другие команды тоже на нас настраиваются будь здоров», — сказал хоккеист.

По его словам, в настоящее время каждый матч «Автомобилиста» как в плей-офф — и это очень полезно, поскольку уже в регулярном чемпионате команда готовится к битвам в Кубке Гагарина.

«Думаю, каждая команда хочет выигрывать все матчи и быть первой в своей конференции. Мы не исключение», — добавил Василевский.

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