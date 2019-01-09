Главный тренер «Нефтехимика» Буцаев рассказал о Билялетдинове
- Зинэтула Билялетдинов
- РИА Новости
«Естественно, у каждого тренера есть индивидуальные особенности», — заявил Буцаев.
По его словам, у Билялетдинова это стабильность.
Как отметил Буцаев, его коллега не просто так в 2018 году выиграл Кубок Гагарина.
«И мне кажется, что он в хоккее уже всё всем доказал. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни было скептиков, тем не менее он исповедует свой стиль игры, команда выполняет, и это приносит результат», — добавил тренер.
Ранее вратарь молодёжной сборной России по хоккею Пётр Кочетков рассказал, стремится ли поехать в НХЛ.