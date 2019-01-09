Главный тренер «Нефтехимика» Буцаев рассказал о Билялетдинове

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев в беседе с «Реальным временем» рассказал об особенностях главного тренера клуба «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова.

«Естественно, у каждого тренера есть индивидуальные особенности», — заявил Буцаев.

По его словам, у Билялетдинова это стабильность.

Как отметил Буцаев, его коллега не просто так в 2018 году выиграл Кубок Гагарина.

«И мне кажется, что он в хоккее уже всё всем доказал. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни было скептиков, тем не менее он исповедует свой стиль игры, команда выполняет, и это приносит результат», — добавил тренер.

Ранее вратарь молодёжной сборной России по хоккею Пётр Кочетков рассказал, стремится ли поехать в НХЛ.