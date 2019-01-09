Кочетков рассказал, стремится ли поехать в НХЛ

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Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Пётр Кочетков в беседе с газетой «Известия» рассказал, стремится ли поехать в НХЛ.
Кочетков рассказал, стремится ли поехать в НХЛ
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«Хочется проверить свои силы в Северной Америке. Но туда надо ехать готовым. Я пока не могу сказать, что готов к тому хоккею», — заявил он.

По его словам, у каждого свой путь.

Как отметил Кочетков, был момент, когда он думал над вариантами с юниорскими лигами в Северной Америке, но не было предложений и возможностей туда уехать.

«Поэтому стал пробиваться в МХЛ и ВХЛ, а сейчас нацелен на КХЛ», — добавил вратарь.

Ранее Кочетков оценил выступление команды на молодёжном чемпионате мира 2019 года в Канаде.

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