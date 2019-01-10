Украинские военные похитили приехавшего в Херсон из Крыма футболиста

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Украинские военные в Херсоне похитили 20-летнего футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию.
Украинские военные похитили приехавшего в Херсон из Крыма футболиста
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Футболист приехал в Херсон, чтобы устроиться в местные клубы — «Таврию» или «Кристалл».

О произошедшем рассказал представитель уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, назначенный властями в Киеве.

«20-летний парень утром шёл в магазин АТБ в Херсоне. К нему подошли два человека, узнали, что он не служил в армии, схватили его под руки и закрыли в машине», — рассказал Халиков.

Футболиста привезли в военкомат. Там он частично прошёл медкомиссию.

«По его словам, он прошёл только стоматолога и окулиста. Остальное ему проставили автоматом», — добавил Халиков.

Сообщается, что действия военных задокументированы и уже направлена жалоба в прокуратуру.

Ранее на Украине возбудили 11 тыс. дел против дезертиров и уклонистов.

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