На Украине возбудили 11 тысяч дел против дезертиров и уклонистов

Главная военная прокуратура Украины сообщила о возбуждении более 11 тысяч уголовных дел по фактам дезертирства и уклонения от службы.

Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры.

«В течение 2014-2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11.292 обвинительных актов...», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что обвинительные акты подготовлены по статьям 407 (самовольное оставление места несения службы), 408 (дезертирство) и 409 (уклонение от службы).

При этом 1,5 тысячи обвинительных касаются дезертирства.

В ноябре в киевском военкомате заявили, что призывная кампания в городе находится на грани срыва.