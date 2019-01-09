На Украине возбудили 11 тысяч дел против дезертиров и уклонистов
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Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры.
«В течение 2014-2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11.292 обвинительных актов...», — заявили в прокуратуре.
Отмечается, что обвинительные акты подготовлены по статьям 407 (самовольное оставление места несения службы), 408 (дезертирство) и 409 (уклонение от службы).
При этом 1,5 тысячи обвинительных касаются дезертирства.
В ноябре в киевском военкомате заявили, что призывная кампания в городе находится на грани срыва.