ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева

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Игроки и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнёт подготовку ко второй части сезона.
ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева
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Единственным легионером, который отправился с командой, стал Такума Нисимура. Капитан армейцев Игорь Акинфеев приедет на сбор на несколько дней позже.

После первой части сезона ЦСКА идёт на третьей строчке турнирной таблицы. Армейцы начнут чемпионат после перерыва в Туле матчем с «Арсеналом» в начале марта.

Ранее сообщалось, «Уфа» рассматривает вариант аренды футболиста ЦСКА Хетага Хосонова.

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