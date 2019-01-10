ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева
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Единственным легионером, который отправился с командой, стал Такума Нисимура. Капитан армейцев Игорь Акинфеев приедет на сбор на несколько дней позже.
После первой части сезона ЦСКА идёт на третьей строчке турнирной таблицы. Армейцы начнут чемпионат после перерыва в Туле матчем с «Арсеналом» в начале марта.
Ранее сообщалось, «Уфа» рассматривает вариант аренды футболиста ЦСКА Хетага Хосонова.
Пора за работу! 💪💪✈ Команда отправляется в Аликанте на зимние сборы. Сегодня будет много связанных с этим новостей 🤗 pic.twitter.com/tOc2oVXweF— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 января 2019 г.