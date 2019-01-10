Глава СБР поделился ожиданиями от выступления россиян на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, чего ждёт от выступления российских спортсменов на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Безусловно, мы надеемся, что нам удастся выступить гораздо лучше, чем в предыдущие два сезона, когда нам не удавалось взять здесь медали. У нас есть настоящая команда и у мужчин, и у женщин. И важно — нам есть из кого выбирать», — цитируют Драчёва «Известия».

Он также отметил, что этап Кубка мира в Оберхофе является непредсказуемым по причине тяжёлых погодных условий, сложной трассы. Кроме того, спортсменам приходится выступать в высокогорье, что также сказывается на результатах.

Ранее Михаил Ткаченко, личный тренер российской биатлонистки Ульяны Кайшевой, заявил, что его подопечная пропустит предстоящий этап Кубка IBU в польском городе Душники-Здруй.