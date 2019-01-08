Биатлонистка Кайшева пропустит этап Кубка IBU в Польше

Михаил Ткаченко, личный тренер российской биатлонистки Ульяны Кайшевой, заявил, что его подопечная пропустит предстоящий этап Кубка IBU в польском городе Душники-Здруй.

«Ульяна две недели болела, но сейчас с болезнями закончила. Она чуть-чуть откатилась, но на четвёртом этапе Кубка IBU в Польше она не побежит по согласованию с тренерским штабом. Рановато ещё», — приводит слова Ткаченко Rusbiathlon.

Он отметил, что Кайшева продолжит восстановительные тренировки в Польше.

«Мы с ней свяжемся и будем постоянно на проводе. Там будет понятно, выходит ли она из этого состояния. Врать и обещать сейчас я вам не хочу. Это не нужно. Мы ведём подготовку, но она переболела серьёзно», — добавил тренер.

Этап Кубка IBU в Душники-Здруй пройдёт 12 и 13 января.

Ранее сообщалось, что Лаура Дальмайер пропустит домашний этап Кубка мира.