ПСЖ в компенсированное время уступил «Генгаму» в четвертьфинале Кубка французской лиги

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«Пари Сен-Жермен» на своём поле потерпел поражение от «Генгама» в матче 1/4 финала Кубка французской лиги.

Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 1:2.

В составе хозяев отличился Неймар на 62 минуте. У «Генгама» точным ударом с одиннадцатиметрового сначала отметился Йени Атито Нгбакото на 81 минуте, а уже в компенсированное время пенальти реализовал Марку Тюрам.

При этом Тюрам не забил одиннадцатиметровый на 61 минуте.

В других четвертьфиналах «Монако» в серии пенальти одолел «Ренн» (1:1, 8:7 — по пен.), а «Бордо» одержал победу над «Гавром» (1:0).

Ранее ПСЖ отказался от призовых за матч Кубка Франции.

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