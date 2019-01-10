ПСЖ в компенсированное время уступил «Генгаму» в четвертьфинале Кубка французской лиги
Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 1:2.
В составе хозяев отличился Неймар на 62 минуте. У «Генгама» точным ударом с одиннадцатиметрового сначала отметился Йени Атито Нгбакото на 81 минуте, а уже в компенсированное время пенальти реализовал Марку Тюрам.
При этом Тюрам не забил одиннадцатиметровый на 61 минуте.
В других четвертьфиналах «Монако» в серии пенальти одолел «Ренн» (1:1, 8:7 — по пен.), а «Бордо» одержал победу над «Гавром» (1:0).
Ранее ПСЖ отказался от призовых за матч Кубка Франции.