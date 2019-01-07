ПСЖ отказался от призовых за матч Кубка Франции

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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи принял решение отказаться от призовых за матч Кубка Франции в пользу клуба «Понтиви» из пятой лиги.
ПСЖ отказался от призовых за матч Кубка Франции
  • Reuters

Об этом сообщает Parischampions.

Парижане переиграли клуб «Понтиви» со счётом 4:0 в матче 1/32 финала Кубка Франции.

За выход в следующий круг ПСЖ должен был получить €120 тыс., но президент команды отказался от этих денег. Средства были переданы сопернику, который выступает в любительском чемпионате Франции в Национальном дивизионе 3. Это пятая по силе лига в стране.

Сайт Transfermarkt оценивает суммарную стоимость всех игроков «Понтиви» в €425 тыс.

Ранее сообщалось, что опубликован список самых дорогих игроков Европы.

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