ПСЖ отказался от призовых за матч Кубка Франции

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи принял решение отказаться от призовых за матч Кубка Франции в пользу клуба «Понтиви» из пятой лиги.

Об этом сообщает Parischampions.

Парижане переиграли клуб «Понтиви» со счётом 4:0 в матче 1/32 финала Кубка Франции.

За выход в следующий круг ПСЖ должен был получить €120 тыс., но президент команды отказался от этих денег. Средства были переданы сопернику, который выступает в любительском чемпионате Франции в Национальном дивизионе 3. Это пятая по силе лига в стране.

Сайт Transfermarkt оценивает суммарную стоимость всех игроков «Понтиви» в €425 тыс.

Ранее сообщалось, что опубликован список самых дорогих игроков Европы.