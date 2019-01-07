Опубликован список самых дорогих игроков Европы

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Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов из пяти лучших европейских лиг. Рейтинг составлялся с учётом возраста игроков и сроков контракта.
Опубликован список самых дорогих игроков Европы
  • Reuters

Полный рейтинг опубликован на сайте центра.

Самым дорогим был признан форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Исследовательский центр оценил его в €218,5 млн. Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, по их мнению, стоит €200,3 млн, а одноклубник Мбаппе Неймар — €197,1 млн.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял в этом рейтинге 7-е место (€171,2 млн), форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 19-е (127,2 млн).

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.

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