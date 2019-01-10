Панарин отреагировал на предложение пожизненного запаса водки за продление контракта

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отреагировал на оригинальное предложение продления соглашения с коллективом.

«Коламбус», вы не перестаёте удивлять меня. Спасибо за это великолепие. Теперь у меня есть место, где пообедать», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он также отметил оригинальность предложения и спросил мнение своих подписчиков, стоит ли соглашаться.

Бар High Bank Distillery разместил в городе большой рекламный плакат с предложением пожизнеенного запаса водки за продление контракта. В соцсетях был запущен хештег #PanarinStayThirsty — призыв остаться в «Коламбусе» и привести команду к победе в Кубке Стэнли.

Контракт Панарина с «Блю Джекетс» истекает летом 2019 года.

Ранее североамериканский журналист прокомментировал предложение контракта Панарину.