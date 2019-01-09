Североамериканский журналист прокомментировал предложение контракта Панарину

Североамериканский журналист Пьер Лебрюн прокомментировал необычное предложение Артемию Панарину.

Российскому хоккеисту предложили пожизненный запас водки за продление контракта.

«Клубу необязательно обменивать Панарина, даже если он не захочет подписывать новый контракт. Если говорить в шутку, был бы я на месте Артемия — принял бы предложение одного из баров Коламбуса, пообещавших ему пожизненный запас водки за подписание нового контракта», — сказал североамериканский журналист в эфире TSN Insider Trading.

Ранее сообщалось, что Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта.