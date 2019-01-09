Североамериканский журналист прокомментировал предложение контракта Панарину

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Североамериканский журналист Пьер Лебрюн прокомментировал необычное предложение Артемию Панарину.
Североамериканский журналист прокомментировал предложение контракта Панарину
  • © Adam Lacy
  • globallookpress.com

Российскому хоккеисту предложили пожизненный запас водки за продление контракта.

«Клубу необязательно обменивать Панарина, даже если он не захочет подписывать новый контракт. Если говорить в шутку, был бы я на месте Артемия — принял бы предложение одного из баров Коламбуса, пообещавших ему пожизненный запас водки за подписание нового контракта», — сказал североамериканский журналист в эфире TSN Insider Trading.

Ранее сообщалось, что Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта.

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