Североамериканский журналист прокомментировал предложение контракта Панарину
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Российскому хоккеисту предложили пожизненный запас водки за продление контракта.
«Клубу необязательно обменивать Панарина, даже если он не захочет подписывать новый контракт. Если говорить в шутку, был бы я на месте Артемия — принял бы предложение одного из баров Коламбуса, пообещавших ему пожизненный запас водки за подписание нового контракта», — сказал североамериканский журналист в эфире TSN Insider Trading.
Ранее сообщалось, что Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта.