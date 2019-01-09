Адвокат жены Глушакова заявил, что футболиста могут привлечь к уголовной ответственности за избиение супруги
«Да, такая информация есть. Я сейчас не в России, не могу её подтвердить или опровергнуть... Тем не менее это логично», — приводит слова адвоката РИА Новости.
По его словам, сторона защиты предоставила все необходимые документы по этому поводу.
«Видимо, провели экспертизу согласно закону и установили степень вреда здоровью. Вероятно, впоследствии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил Жорин.
Ранее сообщалось, что суд отказался принять новый иск адвоката жены Глушакова о разделе имущества.