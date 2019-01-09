Адвокат жены Глушакова заявил, что футболиста могут привлечь к уголовной ответственности за избиение супруги

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Сергей Жорин, адвокат жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что футболист может быть привлечён к уголовной ответственности по обвинению в избиении супруги.

«Да, такая информация есть. Я сейчас не в России, не могу её подтвердить или опровергнуть... Тем не менее это логично», — приводит слова адвоката РИА Новости.

По его словам, сторона защиты предоставила все необходимые документы по этому поводу. 

«Видимо, провели экспертизу согласно закону и установили степень вреда здоровью. Вероятно, впоследствии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил Жорин.

Ранее сообщалось, что суд отказался принять новый иск адвоката жены Глушакова о разделе имущества.

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