Адвокат жены Глушакова заявил, что футболиста могут привлечь к уголовной ответственности за избиение супруги

Сергей Жорин, адвокат жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что футболист может быть привлечён к уголовной ответственности по обвинению в избиении супруги.

«Да, такая информация есть. Я сейчас не в России, не могу её подтвердить или опровергнуть... Тем не менее это логично», — приводит слова адвоката РИА Новости.

По его словам, сторона защиты предоставила все необходимые документы по этому поводу.

«Видимо, провели экспертизу согласно закону и установили степень вреда здоровью. Вероятно, впоследствии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил Жорин.

Ранее сообщалось, что суд отказался принять новый иск адвоката жены Глушакова о разделе имущества.