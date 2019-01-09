СМИ: У «Спартака» появился новый физиотерапевт
На сборах в ОАЭ ряды московского футбольного клуба «Спартак» пополнил новый физиотерапевт испанец Хорхе Каталан.
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Об этом сообщает Sport24.
До этого специалист работал в клубе испанской Примеры «Лас-Пальмас».
Напомним, что предыдущий физиотерапевт Джорджо Д'Урбано покинул коллектив 31 мая 2018 года.
Ранее «Спартак» официально объявил о возвращении Гулиева.
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