«Спартак» официально объявил о возвращении Гулиева
- @fcsm_official
Об этом сообщает Twitter московского клуба.
«Спартак» согласовал трансфер игрока с «Ростовом». Отмечается, что хавбек заключил долгосрочный контракт с красно-белыми.
В нынешнем сезоне Гулиев сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ.
⚡️⚡️⚡️ Гулиев вернулся в #Спартак@fcsm_official и @rostovfc согласовали условия перехода в наш клуб полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 января 2019 г.
С возвращением, Аяз! 🔴⚪️ pic.twitter.com/QZOWBu5RB3