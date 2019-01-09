«Спартак» официально объявил о возвращении Гулиева

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Московский «Спартак» официально объявил о возвращении воспитанника команды полузащитника Аяза Гулиева, который в последнее время выступал за «Ростов».
«Спартак» официально объявил о возвращении Гулиева
  • @fcsm_official
  • Twitter

Об этом сообщает Twitter московского клуба.

«Спартак» согласовал трансфер игрока с «Ростовом». Отмечается, что хавбек заключил долгосрочный контракт с красно-белыми.

В нынешнем сезоне Гулиев сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ.

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