«Спартак» официально объявил о возвращении Гулиева

Московский «Спартак» официально объявил о возвращении воспитанника команды полузащитника Аяза Гулиева, который в последнее время выступал за «Ростов».

Об этом сообщает Twitter московского клуба.

«Спартак» согласовал трансфер игрока с «Ростовом». Отмечается, что хавбек заключил долгосрочный контракт с красно-белыми.

В нынешнем сезоне Гулиев сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ.