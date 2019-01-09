В WADA заявили, что эксперты прибыли в Москву для получения данных московской лаборатории
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- РИА Новости
«Члены команды прибыли в Москву и с нетерпением ждут начала работы 10 января», — цитирует представителя пресс-службы международного агентства ТАСС.
При этом точно неизвестно, сколько дней может занять процесс передачи данных.
«Возможно, два-три дня», — сказали в WADA.
Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.
Ранее журналист Джеймс Эллингворт сообщил, что эксперты WADA начнут работу в Москве 10 января.