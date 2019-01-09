В WADA заявили, что эксперты прибыли в Москву для получения данных московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыли в Москву для принятия передачи базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Члены команды прибыли в Москву и с нетерпением ждут начала работы 10 января», — цитирует представителя пресс-службы международного агентства ТАСС.

При этом точно неизвестно, сколько дней может занять процесс передачи данных.

«Возможно, два-три дня», — сказали в WADA.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.

Ранее журналист Джеймс Эллингворт сообщил, что эксперты WADA начнут работу в Москве 10 января.