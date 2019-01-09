Кержаков: изменения в тренерском штабе юношеской сборной России не связаны с конфликтом

Старший тренер юношеской сборной России по футболу, состоящей из игроков 2001 года рождения, Александр Кержаков прокомментировал уход из команды членов тренерского штаба Дениса Бушуева и Антона Жировкина.

«Это действительно так. Мы поговорили с Бушуевым и Жировкиным и приняли обоюдное решение. Оно не связано с каким-либо конфликтом, просто на данный момент таким образом сложилась ситуация», — цитирует наставника «Чемпионат».

По его словам, он определится с кандидатурой помощника в ближайшее время. Специалист также отметил, что с командой продолжит работать тренер вратарей Александр Филимонов. Он добавил, что уже в феврале предстоит сбор в Турции, а в марте — турнир в ОАЭ.

«Ещё в календарном плане значатся международный турнир в Словакии и мемориал Гранаткина в Санкт-Петербурге. Но главным соревнованием в 2019 году станет первый отборочный раунд чемпионата Европы — 2020, матчи которого пройдут в ноябре в Уэльсе», — сказал Кержаков.

Ранее сообщалось, что тренер юношеской сборной России по футболу покинул пост из-за разногласий с Кержаковым.