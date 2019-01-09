Тренер юношеской сборной России по футболу покинул пост из-за разногласий с Кержаковым

Член тренерского штаба юношеской сборной России по футболу, составленной из игроков 2001 года рождения, Денис Бушуев ушёл со своего поста из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым.

«Ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром относительно совместной работы», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Контракт Бушуева и Российского футбольного союза был рассчитан до конца 2019 года.

Тренер занимал должность в национальной команде с апреля минувшего года. До этого 36-летний специалист работал в штабе немецкого клуба «Мюнхен 1860».

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