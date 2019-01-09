Тренер юношеской сборной России по футболу покинул пост из-за разногласий с Кержаковым

Короткая ссылка
Член тренерского штаба юношеской сборной России по футболу, составленной из игроков 2001 года рождения, Денис Бушуев ушёл со своего поста из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым.
Тренер юношеской сборной России по футболу покинул пост из-за разногласий с Кержаковым
  • © РИА Новости

«Ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром относительно совместной работы», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Контракт Бушуева и Российского футбольного союза был рассчитан до конца 2019 года.

Тренер занимал должность в национальной команде с апреля минувшего года. До этого 36-летний специалист работал в штабе немецкого клуба «Мюнхен 1860».

Ранее Станислав Черчесов оценил выступление сборной России в осенний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить