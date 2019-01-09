Черчесов оценил выступление сборной России в осенний период

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в беседе с газетой «Известия» оценил выступление национальной команды в осенний период.

«Мы успешно выступили в сентябре и октябре, но на последнем, ноябрьском сборе столкнулись с огромным количеством травм. Из футболистов стартового состава, выступавших на чемпионате мира, были только двое. Остальные закончили играть за национальную команду, вовсе ушли из спорта или проходили лечение», — сказал он.

По его словам, в итоге сборная заняла второе место в группе Лиги наций, теперь всё внимание переключается на отборочный цикл чемпионата Европы — 2020.

Как напомнил Черчесов, в марте предстоят выездные матчи в Брюсселе и Астане.

Ранее Черчесов рассказал, кто мог бы сыграть его в фильме о чемпионате мира по футболу 2018 года.