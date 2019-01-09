43 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» победить «Нью-Йорк» в матче НБА

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«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
43 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» победить «Нью-Йорк» в матче НБА
  • Reuters
  • © Kyle Terada-USA TODAY Sports

Матч завершился со счётом 122:95.

В составе победителей 43 очка набрал Клэй Томпсон. 24 балла добавил в копилку Кевин Дюрант, дабл-даблы на счету Стефена Карри (14 очков + 14 передач) и Дрэймонда Грина (11 подборов + 10 ассистов).

12 очков и 16 подборов на счету турецкого баскетболиста «Нью-Йорка» Энеса Кантера.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Майами» в матче НБА.

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