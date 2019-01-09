Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Майами» в матче НБА
- Reuters
- © Steve Mitchell-USA TODAY Sports
Матч завершился со счётом 103:99 в пользу «Наггетс».
Трипл-дабл в составе победителей оформил Никола Йокич — на его счету 29 очков, 11 подборов и 10 передач. Дабл-дабл оформил Тори Крейг (11 баллов + 16 подборов).
В составе «Хит» 15 очков набрал Дион Уэйтерс, по 13 — Келли Олиник и Бэм Адебайо. 12 баллов + 11 подборов у Хассана Уайтсайда.
Ранее «Миннесота» обыграла «Оклахому» в матче НБА.