«Миннесота» обыграла «Оклахому» в матче НБА, Уиггинс набрал 40 очков

«Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Оклахому-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 119:117.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, на его счету 40 очков и 10 подборов.

В составе «Оклахомы» 27 баллов заработал Пол Джордж. Дабл-даблы оформили Расселл Уэстбрук (25 очков + 16 передач) и Стивен Адамс (20 очков + 12 подборов).

Ранее сообщалось, что «Миннесота» уволила главного тренера после разгромной победы над «Лейкерс».