«Миннесота» обыграла «Оклахому» в матче НБА, Уиггинс набрал 40 очков
- Reuters
- © Alonzo Adams-USA TODAY Sports
Встреча завершилась со счётом 119:117.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, на его счету 40 очков и 10 подборов.
В составе «Оклахомы» 27 баллов заработал Пол Джордж. Дабл-даблы оформили Расселл Уэстбрук (25 очков + 16 передач) и Стивен Адамс (20 очков + 12 подборов).
Ранее сообщалось, что «Миннесота» уволила главного тренера после разгромной победы над «Лейкерс».