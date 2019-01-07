Клуб НБА «Миннесота» уволил главного тренера после разгромной победы над «Лейкерс»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» отправил 60-летнего специалиста Тома Тибодо в отставку с должностей главного тренера и президента по баскетбольным операциям.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что решение об увольнении Тибодо было принято после того, как «Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА одержали разгромную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 108:86.

Тибодо возглавил «Миннесоту» в апреле 2016 года, а в сезоне-2017/18 «Тимбервулвз» под его руководством впервые за 14 лет пробились в плей-офф НБА. На данный момент команда, одержав 19 побед в 40 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от восьмой строчки на две победы.

Ранее сообщалось, что игроки клуба НБА «Мемфис Гриззлиз» Омри Касспи и Гарретт Темпл устроили драку после поражения в матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс».