Баскетболисты «Мемфиса» Темпл и Касспи подрались в раздевалке после матча НБА

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Защитник Гарретт Темпл и форвард Омри Касспи, выступающие за «Мемфис Гриззлиз», устроили драку в раздевалке команды после поражения от «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Баскетболисты «Мемфиса» Темпл и Касспи подрались в раздевалке после матча НБА
  • Reuters

Как сообщает ESPN, инцидент произошёл во время командного собрания, на котором игроки и тренеры пытались определить пути выхода из кризиса после серии из трёх проигранных встреч.

По итогам 37 матчей регулярного чемпионата «Мемфис» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержав 18 побед и потерпев 19 поражений.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» перенесёт часть стены с дырой от удара Дирка Новицки на свою новую арену.

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