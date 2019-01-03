Баскетболисты «Мемфиса» Темпл и Касспи подрались в раздевалке после матча НБА
- Reuters
Как сообщает ESPN, инцидент произошёл во время командного собрания, на котором игроки и тренеры пытались определить пути выхода из кризиса после серии из трёх проигранных встреч.
По итогам 37 матчей регулярного чемпионата «Мемфис» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержав 18 побед и потерпев 19 поражений.
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» перенесёт часть стены с дырой от удара Дирка Новицки на свою новую арену.