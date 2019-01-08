Сундбю заявил, что может пропустить «Тур де Ски» в следующем сезоне

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю признался, что может не выступить на многодневке «Тур де Ски» в следующем сезоне.

«С каждым годом приходить в себя становится всё тяжелее. Я говорил об этом с Дарио Колоньей. Мы пришли к выводу, что стали старыми и долго не можем прокашляться после гонок. Я буду серьёзно размышлять о том, стоит ли участвовать в «Тур де Ски» в следующем году», — приводит слова Сундбю TV2.

34-летний норвежец является двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка мира, ещё дважды он выигрывал «Тур де Ски».

По итогам гонки нынешнего сезона Сундбю занял седьмое место.

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