Сундбю заявил, что может пропустить «Тур де Ски» в следующем сезоне

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Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю признался, что может не выступить на многодневке «Тур де Ски» в следующем сезоне.
Сундбю заявил, что может пропустить «Тур де Ски» в следующем сезоне
  • Reuters

«С каждым годом приходить в себя становится всё тяжелее. Я говорил об этом с Дарио Колоньей. Мы пришли к выводу, что стали старыми и долго не можем прокашляться после гонок. Я буду серьёзно размышлять о том, стоит ли участвовать в «Тур де Ски» в следующем году», — приводит слова Сундбю TV2.

34-летний норвежец является двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка мира, ещё дважды он выигрывал «Тур де Ски».

По итогам гонки нынешнего сезона Сундбю занял седьмое место.

Ранее Елена Вяльбе оценила выступление сборной России на «Тур де Ски».

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