Вяльбе оценила выступление сборной России на «Тур де Ски»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что россияне отлично выступили на многодневке «Тур де Ски».
Вяльбе оценила выступление сборной России на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Если оценивать выступление наших спортсменов на этой «Тур де Ски», то я поставлю им пятёрку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово», — цитирует её ТАСС.

При этом Вяльбе отметила, что её в большей степени удивило выступление женской команды, но добавила, что мужчины также продемонстрировали достойные результаты.

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте «Тур де Ски», у мужчин серебро завоевал Сергей Устюгов.

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