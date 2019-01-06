Вяльбе оценила выступление сборной России на «Тур де Ски»
- РИА Новости
«Если оценивать выступление наших спортсменов на этой «Тур де Ски», то я поставлю им пятёрку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово», — цитирует её ТАСС.
При этом Вяльбе отметила, что её в большей степени удивило выступление женской команды, но добавила, что мужчины также продемонстрировали достойные результаты.
Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте «Тур де Ски», у мужчин серебро завоевал Сергей Устюгов.