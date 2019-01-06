Вяльбе оценила выступление сборной России на «Тур де Ски»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что россияне отлично выступили на многодневке «Тур де Ски».

«Если оценивать выступление наших спортсменов на этой «Тур де Ски», то я поставлю им пятёрку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово», — цитирует её ТАСС.

При этом Вяльбе отметила, что её в большей степени удивило выступление женской команды, но добавила, что мужчины также продемонстрировали достойные результаты.

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте «Тур де Ски», у мужчин серебро завоевал Сергей Устюгов.