Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке преследования на 9 км свободным стилем в заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

©Karl-Josef Hildenbrand

globallookpress.com

Россиянка продемонстрировала результат 37 минут 57 секунд. Победительницей стала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Третье место заняла представительница Финляндии Криста Пермяковски. Таким образом, Непряева также заняла второе место в общем зачёте многодневки. Эстберг выиграла общий зачёт «Тур де Ски», а Пермяковски осталась на третьей позиции. Юлия Белорукова и Анастасия Седова заняли четвёртое и пятое места соответственно. Ранее сообщалось, что Непряева сохранила второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта.