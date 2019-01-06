Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке преследования на 9 км свободным стилем в заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски»
  • ©Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

Россиянка продемонстрировала результат 37 минут 57 секунд.

Победительницей стала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Третье место заняла представительница Финляндии Криста Пермяковски.

Таким образом, Непряева также заняла второе место в общем зачёте многодневки. Эстберг выиграла общий зачёт «Тур де Ски», а Пермяковски осталась на третьей позиции.

Юлия Белорукова и Анастасия Седова заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Непряева сохранила второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта.

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