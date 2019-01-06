Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски»
- ©Karl-Josef Hildenbrand
- globallookpress.com
Россиянка продемонстрировала результат 37 минут 57 секунд.
Победительницей стала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Третье место заняла представительница Финляндии Криста Пермяковски.
Таким образом, Непряева также заняла второе место в общем зачёте многодневки. Эстберг выиграла общий зачёт «Тур де Ски», а Пермяковски осталась на третьей позиции.
Юлия Белорукова и Анастасия Седова заняли четвёртое и пятое места соответственно.
Ранее сообщалось, что Непряева сохранила второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта.