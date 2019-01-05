Непряева сохранила второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта

Российская лыжница Наталья Непряева осталась на втором месте в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» после масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

В масс-старте на 10 км классическим стилем россиянка завоевала серебро. Лидером зачёта остаётся представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг, а замыкает тройку сильнейших Криста Пярмякоски из Финляндии. Среди других россиянок на четвёртом месте расположилась Юлия Белорукова, а Анастасия Седова поднялась на пятую позицию. Ранее Александр Большунов занял третье место в масс-старте на «Тур де Ски».