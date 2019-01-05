Непряева сохранила второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта
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- РИА Новости
В масс-старте на 10 км классическим стилем россиянка завоевала серебро.
Лидером зачёта остаётся представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг, а замыкает тройку сильнейших Криста Пярмякоски из Финляндии.
Среди других россиянок на четвёртом месте расположилась Юлия Белорукова, а Анастасия Седова поднялась на пятую позицию.
Ранее Александр Большунов занял третье место в масс-старте на «Тур де Ски».