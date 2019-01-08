Леонардо заявил, что Игуаину стоит спуститься с небес на землю и сделать что-то для «Милана»

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Спортивный директор итальянского «Милана» Леонардо высказал мнение о ситуации с аргентинским форвардом Гонсало Игуаином, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу».
Леонардо заявил, что Игуаину стоит спуститься с небес на землю и сделать что-то для «Милана»
  • Reuters

«Игуаин должен принять решение и взять на себя свою долю ответственности. Слишком долго он не может определиться. Да, у Гонсало был непростой период, но он должен оставить его позади и приступить к работе», — приводит слова Леонардо Football Italia.

Он отметил, что сейчас нет смысла следить за слухами и сплетнями о возможном переходе в другой клуб.

«Сейчас Гонсало в «Милане», и ему нужно спуститься с небес на землю и сделать что-то для этой команды. Голы могут изменить положение вещей, но, если он хочет играть здесь и дальше, он должен взять на себя ответственность», — добавил функционер.

Игуаин перешёл в «Милан» из «Ювентуса» на правах аренды летом 2018 года. В его активе восемь голов и три результативные передачи в 20 матчах за россонери.

Ранее сообщалось, что «Челси» прекратил переговоры о трансфере Игуаина.

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