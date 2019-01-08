«Локомотив» прервал шестиматчевую серию побед ЦСКА в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Локомотива» Степан Санников, отличившийся на 34-й минуте.

Таким образом, железнодорожники прервали победную серию армейцев, остановившуюся на отметке в шесть матчей.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» стал первой командой Восточной конференции КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф.