«Локомотив» прервал шестиматчевую серию побед ЦСКА в матче КХЛ
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.
Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Локомотива» Степан Санников, отличившийся на 34-й минуте.
Таким образом, железнодорожники прервали победную серию армейцев, остановившуюся на отметке в шесть матчей.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» стал первой командой Восточной конференции КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф.