«Локомотив» прервал шестиматчевую серию побед ЦСКА в матче КХЛ

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Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» прервал шестиматчевую серию побед ЦСКА в матче КХЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Локомотива» Степан Санников, отличившийся на 34-й минуте.

Таким образом, железнодорожники прервали победную серию армейцев, остановившуюся на отметке в шесть матчей.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» стал первой командой Восточной конференции КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф.

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